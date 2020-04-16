Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Şırnak'ta sosyal medyadan sahte hesapla terör propagandasına soruşturma

Şırnak'ta sosyal medyada sahte hesapla terör propagandası yapan, şehit askerlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

16.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:10
Şırnak'ta sosyal medyadan sahte hesapla terör propagandasına soruşturma
Şırnak 'ta sosyal medyada sahte hesapla terör propagandası yapan, şehit askerlere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada "DEVA Partisi Şırnak İl Teşkilatı" adıyla bölgede şehit düşen askerlere hakaret ve küçümseyici içerikli paylaşım yapan hesabın sahte olduğu belirlendi.
Büyük tepki çeken hesapla ilgili Şırnak Valiliği Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu Twitter hesabında yer alan partinin Şırnak'ta kurulu teşkilatının bulunmadığı, hesapla ilgili olarak emniyet birimlerinin, kullanıcının kim olduğunun tespitine yönelik çalışmaları etraflıca sürdürdüğü bildirildi.
Valilik paylaşımının ardından hesabın kısa süre sonra kaldırıldığı görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Şırnak'ta sosyal medyadan sahte hesapla terör propagandasına soruşturma - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:06: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı - Haber 14:05: Korona virüs oto lastik sektörünü de vurdu - Haber 14:05: Çaldıranlı iş adamından 150 koli gıda desteği - Haber 14:04: Yaşlı çift bayram harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 14:04: Kovid-19 nedeniyle sessizliğe bürünen Sarıkamış'ta tilkiler yerleşim yerine indi - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:33: Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi