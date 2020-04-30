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Şırnak'ta sosyal mesafeli "1 Mayıs"

Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gözetilerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Şırnak'ta sosyal mesafeli
30.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:26
Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralları gözetilerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Gazi Paşa Mahallesi Gazi Caddesindeki Hak-İş Konfederasyonu şubesi önünde yapılan törene katılan sendika üyeleri maske taktı ve sosyal mesafe kuralına uydu.
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Uysal, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı kitlesel kutlama imkanı olmadığını söyledi.
Bu zor günlerin önlemlere uyularak atlatılacağını belirten Uysal, şunları kaydetti:
"Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara, 'Örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol.' diyoruz. 'Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye' diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler coşacak, güzel günler gelecek."

Kaynak: AA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, 1 Mayıs, Hak İş, Şırnak, Güncel, Haber

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