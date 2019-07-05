05.07.2019 17:20
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Şırnak'ta sözleşmeli çalışanlardan TBMM'ye kadro için mektup

Şırnak

ŞIRNAK'ta çeşitli kamu kurumlarında sözleşmeli çalışanlar, kadro için milletvekillerine yazdıkları mektupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderdi.

ŞIRNAK'ta çeşitli kamu kurumlarında sözleşmeli çalışanlar, kadro için milletvekillerine yazdıkları mektupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderdi.
Memur-Sen Şubesi'ne bağlı Toç-Bir-Sen ve Bayındır Memur-Sen'in sözleşmeli üyeleri, kendilerine kadro verilmesi için mektup yazdı. Sözleşmeli çalışanlar, yazdıkları mektupları, hep birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. PTT Şırnak Başmüdürlüğü önünde ellerinde dövizlerle basın toplantısı düzenleyen kalabalık adına açıklama yapan Toç-Bir-Sen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Babat, seslerini duyurmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mektup gönderdiklerini ifade ederek, "Hakkımız olanı istiyor, kadro mücadelemize destek bekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve sözleşmeli personeli öz- üvey evlat diye ayrıştıran yasa teklifindeki adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi noktasında sesimizi duyurmak için biraya geldik. Bir an önce sözleşmeyi sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklıselim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir" dedi.


- Şırnak
Kaynak: DHA
Türkiye, Şırnak, Güncel

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