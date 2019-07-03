03.07.2019 11:41
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Şırnak'ta tedavi edilen şahinler doğaya bırakıldı

Şırnak'ta tedavi edilen şahinler doğaya bırakıldıŞIRNAK - Şırnak'ta yaralı halde bulunan 2 şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Şırnak'ta tedavi edilen şahinler doğaya bırakıldı
ŞIRNAK - Şırnak'ta yaralı halde bulunan 2 şahin tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi biten ve sağlığına kavuşan şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Çırav Dağında doğal ortamlarına bırakıldı.
Kırsal alanda 6 ay önce yaralı halde bulunan ve Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavileri yapılan şahinler sağlıklarına kavuştu. Şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Çırav Dağında doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, müdürlük olarak kendilerine gelen iki kızıl şahinin tedavisi ve rehabilitasyonu tamamladıktan sonra yeniden doğaya bıraktıklarını söyledi. Kalay, "İlki Ocak ayında vatandaşlar tarafından arazide yaralı halde görülerek bize getirilmişti. Onun tedavisini ve rehabilitasyon sürecini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Veterineri Ferhat Ürgen yaptı. İkincisi ise yavru olarak vatandaşlar tarafından arazide bulunarak bize getirildi. Bunun da tedavisi ve rehabilitasyon süreci bittikten sonra bu gün doğaya tekrardan geri bıraktık" dedi.
Doğada serbest kalan şahinler, önce kısa mesafe uçuş yaparak kayalıkların üzerine kondu. Burada bir süre bekleyip etrafı kontrol eden şahinler daha sonra havalanarak gözlerden kayboldu. Şırnak'ta tedavi edilen şahinler doğaya bırakıldı
Kaynak: İHA
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