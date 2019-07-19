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Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan konutların kurası çekildi

Şırnak'ta TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutlardan 539'unun kura çekilişi yapıldı.

19.07.2019 16:05 Şırnak
Şırnak'ta TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutlardan 539'unun kura çekilişi yapıldı. Şırnak kent merkezinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen çukur ve barikat operasyonları sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutlardan 539'ü daha kurayla sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin 7 mahallesinde 2015-2016 yılları arasında terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması amacıyla güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutların büyük bir kısmı tamamlandı. Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 539 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi için kura çekimi yapıldı. Şırnak Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılan kura çekim törenine terör mağduru aileler katıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Sökmen, kurası çekilecek konutlar hakkında hak sahiplerine bilgi verdi. Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, daha önce 304 konutun kurasını çektiklerini hatırlatarak, "Bunu vatandaşlarımıza teslim ettik. Vatandaşların büyük bir bölümü evlerine taşınmış. Bugün de 539 konutun kura çekimi için toplandık. Bayrama kadar vatandaşlarımız taşınacaklar. Diğer mahallelerimizin konut kabulü ile hedefimiz yıl sonuna kadar konutların teslimini yapmak. Bütün konutlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. Selahattin Taşar adlı vatandaş, "Terör nedeniyle yıkılan Şırnak, devletimiz sayesinde yeniden inşa edildi. Bugün de kura çekimi var. Biz hak sahipleri olarak çok heyecanlıyız. Zaten huzur ortamı sağlandı. Herkes bir an önce evine kavuşur. Şırnak'ta inşallah bundan sonra güzel şeyler olacak" diye konuştu. Açıklamalardan sonra Şırnak 2. Noteri huzurunda hak sahipleri tarafından kura çekilişi yapıldı.
(Melih Yiğit/İHA)
Kaynak: İHA
Şırnak, Güncel

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