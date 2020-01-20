Şırnak'ta terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

ŞIRNAK'ta terör mağdurları için Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) inşa edilen ve yapımı tamamlanan 595 konut, kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi.

Kent merkezinde 2015-2016 yıllarında, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle düzenlenen operasyonlarda evleri yıkılan aileler için TOKİ'nin inşa ettiği 5 bin 716 konuttan 595'i, bugün Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'ndaki kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edildi. Çevre ve Şehircilik Şube Müdürü Cengiz Eren, bugün çekilen kura ile birlikte terör mağdurları için yapılan 5 bin 716 konuttan 2 bin 824 konutun hak sahiplerine dağıtılmış olacağını söyledi. Eren, "Terörden zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz tarafından konutlar yapılmakta. Yapılan konutların teslimi il müdürlüğümüzce gerçekleştirmektedir. Merkezde 9 etabımızı tamamladık bugün 5'inci etabın kurasını gerçekleştireceğiz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Konutlarını alan vatandaşlarımız mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımız epey bir zamandır konut özlemi ile beklemekteydiler. Sadece konutlarına değil, evlerine değil, akrabalarına, topraklarına, Şırnaklarına kavuştular. Konutlarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.