Şırnak'ta terör operasyonlarında 15 gözaltı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7'si PKK, 1'i DEAŞ ve 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u sorgularının ardından serbest bırakılırken, 3'ü ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.