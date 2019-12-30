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Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

30.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:40 Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı
'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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