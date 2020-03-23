Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.
23.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:33
Şırnak 'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK
Kaynak: İHA