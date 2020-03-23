Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı - Haberler

Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.

23.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:33
Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
Şırnak 'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Şırnak, PKK, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Son Dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi - Haberler Evde düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler Sağlık ekipleri şüpheli vak'aya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi - Haberler Taksim'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi genç kız, polisi alarma geçirdi - Haberler Simit az kalsın öldürüyordu - Haberler Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı - Haberler Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Loading