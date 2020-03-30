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Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

30.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:20
Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
Şırnak 'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u adli makamlarca, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 şüpheli de ilgili birime teslim edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, PKK, 3. Sayfa
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