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Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

30.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:49
Şırnak 'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
ŞIRNAK - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u adli makamlarca, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 şüpheli de ilgili birime teslim edildi. Şırnak’ta terör operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, 3. Sayfa

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Şırnak'ta terör operasyonu: 12 gözaltı
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