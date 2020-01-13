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Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

ŞIRNAK'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:03Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

ŞIRNAK'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 6 ile 12 Ocak tarihleri arasında, 2 ayrı operasyon düzenlendi. FETÖ'ye yönelik operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilenn 4 şüpheli  yakalandı. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 2'sinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ise 10 şüpheli yakalandı. 1'inin sorgusu süren şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. 8'i serbest bırakılırken, 1'i tutuklandı.



Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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