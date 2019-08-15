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Şırnak'ta terör operasyonu 21 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu 21 gözaltıŞırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

15.08.2019 10:55
Şırnak'ta terör operasyonu 21 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu 21 gözaltı
Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak Valiliği'nin açıklamasında, operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi
PKKKCK silahlı terör örgütünün ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının yıl dönümü olması münasebetiyle terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak faaliyet gösteren, geçmiş yıllarda ilimiz genelinde gerçekleşen el yapımı patlayıcı, molotof kokteylli saldırılara karışan, iştirak eden, haklarında teşhis, ifade beyanı bulunan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 15 Ağustos 2019 günü 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alınmıştır.

Güncel

Kaynak: DHA

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