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Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 30 kişiden 1'i tutuklandı.

10.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:07Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı
'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 30 kişiden 1'i tutuklandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 3-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 30 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup 12 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmış, 10 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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