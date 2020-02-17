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Şırnak'ta terör operasyonu: 35 gözaltı

ŞIRNAK'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

17.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:16Şırnak'ta terör operasyonu: 35 gözaltı
ŞIRNAK'ta terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 10-16 Ocak tarihleri arasında, terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı verilen PKK ve FETÖ/PDY üyesi 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 21'i serbest bırakılırken, 3'ü çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 11 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.


- Şırnak

Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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