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Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 5 kişi gözaltına alındı.

06.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:09
Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı
Şırnak 'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY'e yönelik operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 1 şüpheli serbest bırakılırken bir şüphelinin de ilgili birime teslim edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan zanlılardan birinin ise karantina işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında terör suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınıp ilgili birime teslim edildiği bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, PKK, 3. Sayfa
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