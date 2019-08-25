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Şırnak'ta terör operasyonu: 7 tutuklama

Şırnak'ta terör operasyonu: 7 tutuklamaŞIRNAK - Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.08.2019 16:11
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 tutuklama
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 tutuklama
ŞIRNAK - Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli şahsın gözaltına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü'müzce PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu şahısların eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen ve haklarında teşhis-ifade bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 18 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 23 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanmış 16 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Terörle mücadele kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 tutuklama

Şırnak, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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