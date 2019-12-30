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Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

Şırnak'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 13 kişiden 1'i tutuklandı.

30.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:51 Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
'ta PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 13 kişiden 1'i tutuklandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Açıklamada, "Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 13 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 9 şüpheli serbest bırakılmış, 3 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edilmiş, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

8 BTÖ mensubundan 1'i tutuklandı

Valilik açıklamasında 8 BTÖ mensubundan biri tutuklanırken, 1'i hakkında tahkikatın devam ettiği, 6 teröristin ise ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bilgilendirme ve Önleyici Faaliyetler kapsamında Bölücü Terör Örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise 8 BTÖ mensubundan 1 BTÖ mensubunun tahkikatına devam edilmekte olup, 1 BTÖ mensubu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. 6 BTÖ mensubu ilgili il ve birime teslim edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ŞIRNAK

Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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