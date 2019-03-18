Şırnak
'ta terör örgütüne finans sağlayan 6 kişi tutuklandı
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap
ilçesinde, terör örgütü PKK
'ya finans sağlayan 8 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 6'sı 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu' işledikleri gerekçesiyle tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladıkları tespit edilmişti.
PKK, Şırnak, Genel
Kaynak: İHA