18 Mart 2019, 18:42
»»

Şırnak'ta Terör Örgütüne Finans Sağlayan 6 Kişi Tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütüne finans sağlayan 6 kişi tutuklandıŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK'ya finans sağlayan 8 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütüne finans sağlayan 6 kişi tutuklandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK'ya finans sağlayan 8 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 6'sı 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçu' işledikleri gerekçesiyle tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladıkları tespit edilmişti. PKK, Şırnak, Genel
Kaynak: İHA