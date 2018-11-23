Şırnak'ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı

Şırnak Devlet Hastanesi
bünyesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldı.
İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, yaptığı açıklamada, bu merkezde bu alanda sağlık sorunu yaşayan vatandaşların tedavi edilerek topluma kazandırılacağını söyledi.
Merkezde psikolog, el becerisi uzmanı ve tıbbi sekreterin görev yapacağını dile getiren Başıbüyük, "Öncelikli işimiz ruh sağlığı bozukluğu olan vatandaşlara ulaşarak onların bu merkeze gelmesini sağlayarak daha sonra da onları topluma kazandırmayı sağlamak olacak." dedi.
Açılışa, Şırnak Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu
, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve kurum müdürleri katıldı.
Şırnak Devlet Hastanesi,Şırnak