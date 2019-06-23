23.06.2019 13:28
Haberler » Güncel » Haber

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi

Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildiŞırnak'ın Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçlerinin kullandığı yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 2 patlayıcı, bulunarak imha edildi.

Şırnak 'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçlerinin kullandığı yola PKK 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı 2 patlayıcı, bulunarak imha edildi.
Güçlükonak ilçesinde güvenlik güçleri, Ağaçyurdu köyü yolunda toprağa gömülü 2 plastik bidon fark etti. Yapılan incelemede, bidonlarda PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcılar olduğu saptandı. Ekipler, güvenlik önlemi aldıktan sonra patlayıcıları, kontrollü şekilde patlatarak imha etti.
Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.Şırnak'ta toprağa gömülü patlayıcılar bulunup, imha edildi
Kaynak: DHA
patlayıcı , PKK , güçlükonak , şırnak , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:57 İstanbul'da 566 yıla 508 yönetici
13:57 İstanbul seçimleriyle ilgili YSK'nın kararı bekleniyor
13:57 Cem Yılmaz oyunu Beşiktaş'ta kullandı
13:56 Günlük yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da sahiller doldu taştı
13:56 Fotoğraf // Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu kullandı
13:56 Hasta seçmenlere ulaşım hizmeti
13:55 Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi