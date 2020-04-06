Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 19 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Mart- 5 Nisan'da, kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda bir miktar esrar, metamfetamin ve eroin ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucuya el koyarken, 19 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Kaynak: DHA