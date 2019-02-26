Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçede uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.Bu kapsamda 197 polisin katılımıyla "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Yafes, Sur, Cudi, Kale, Dağkapı ve Konak mahallelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. (22), F.G. (20), H.E. (25), U.G. (24), H.A. (20) ve C.A. (28) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Şüphelilerden F.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.