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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 39 kişiden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:58
Şırnak 'ta uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı
ŞIRNAK - Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 39 kişiden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda Şırnak merkez 7, Cizre 15, Silopi 11, İdil 4 ve Uludere'de 2 kişi olmak üzere toplamda 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametgahlarında yapılan aramalarda 387,79 gram metamfetamin, 293,28 gram eroin, 72,71 gram esrar, 173,1 gram kenevir tohumu, 1,28 gram sentetik kannabinoid, 4 adet suboxone, 1 adet metadone, 1 adet hassas terazi, 2 adet ölçek, 147,9 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 30 bin 665 lira para, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ile 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 30 kişi tutuklandı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, 3. Sayfa

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