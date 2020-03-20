Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Şırnak'ta, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı - Güncel

Şırnak'ta, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 30'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:58
Şırnak'ta, uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 30'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Cizre, Silopi, İdil ve Uludere ilçelerinde operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonlarda 39 şüpheli, gözaltına alındı. Arama yapılan adreslerde ise 387 gram metamfetamin, 293 gram eroin ve 72 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 30'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9'u ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı Güncel
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Loading