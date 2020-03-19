Şırnak'ta uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına için16 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada 60 gram eroin,100 gram metamfetamin,16 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 adet ölçek, 1 kurusıkı tabanca ve 35 bin 900 lira para ele geçirildi.Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA