Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Şırnak'ta uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama - Güncel

Şırnak'ta uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

19.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:07
Şırnak'ta uyuşturucu ticaretine 12 tutuklama

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına için16 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada 60 gram eroin,100 gram metamfetamin,16 uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 adet ölçek, 1 kurusıkı tabanca ve 35 bin 900 lira para ele geçirildi.Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Cizre, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Güncel
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Güncel
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Güncel
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Güncel
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading