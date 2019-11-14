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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli gözaltına alındı.

14.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:08Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynakları kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Kasım'da kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar yapıldı.
Operasyonda 46 şüpheli yakalanırken, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 3,71 gram metamfetamin, 5,87 gram eroin, 131,34 gram esrar, gümrük kaçağı 6 bin 267 paket sigara, 110 litre akaryakıt, 113 cep telefonu, 169 cep telefon aksesuarı, 24 kilogram çay, 38 kilogram nargile tütünü ile 5 sentetik madde, 53 çift ayakkabı ve muhtelif giysi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 46 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

10 Kasım, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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