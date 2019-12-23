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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 5'i tutuklandı.

23.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:25 Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16-22 'ta kent merkezi ile bazı ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 9,62 gram eroin, 1 kilogram esrar, 1 kilogram 3,3 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, 5 bin 734 paket gümrük kaçağı sigara, 26 kilogram çay, 38 cep telefonu ve 26 litre alkol ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Aralık, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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