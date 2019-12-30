Haberler » Güncel » Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları - Haber

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

30.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:18 Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-29 'ta kent merkezi ile bazı ilçelerde belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda 101 gram eroin, 1,87 gram esrar, 15,31 gram metamfetamin, 3 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara, 112 kilogram tütün, 902 litre akaryakıt, 56 litre alkol ve 464 muhtelif eşya ele geçirildi.
Gözaltına alınan 36 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Aralık, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20   Fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı - Haber
13:20   İstanbul'da yeni yılın ilk günü ulaşım ücretsiz - Haber
13:20   Adana'da kar yağışı - Haber
13:19   Çavuşoğlu: "Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" - Haber
13:13   İdlib'de 2 ayda 283 bin sivil evlerini terk etti - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 13:22:07