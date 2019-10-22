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Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.

22.10.2019 10:21Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı

ŞIRNAK'ta, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 14-20 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu satıcıları ile sigara ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 bin 946 paket kaçak sigara, 350 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, 1,99 gram metamfetamin ve 5 bin 215 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 41 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 34'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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Kaynak: DHA

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