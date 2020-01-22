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Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

22.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:51Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü Şırnak'ta yaban hayvanlar için kar üstüne et, saman, ekmek ve sebze atıkları bırakıldı. Şırnak Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar ve soğuk hava yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için Namaz ve Çırav dağlarına yem bıraktı. Her yıl yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, yoğun kar yağışı sonucunda hayvanların beslenmesinin zorlaştığını, bunu engellemek için hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Bu sayede kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının köylere inmesinin de engellendiğini kaydeden Kalay, mart ayının sonuna kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakacaklarını bildirdi.

Birini Tepesi mevkisi ile Uludere, Beytüşşebap bölgesinde kar yağışının yoğun olduğu yerlerde yemleme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Kalay, "Kanatlı kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et, memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz. Bu yıl yaklaşık 2 ton buğday, manavlardan sebze artığı, kasaplardan da et artıklarından oluşan yaklaşık 1,5 ton yemi doğaya bırakıyoruz." dedi. - ŞIRNAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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