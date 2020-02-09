Haberler » Güncel » Şırnak'ta yangın: 13 kişi dumandan etkilendi - Haber

Şırnak'ta yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

09.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:00Şırnak'ta yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Şırnak merkez Vakıfkent Mahallesi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü hizmet binası olarak kullandığı 5 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki 13 kişiyi tahliye etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Melih Yiğit/İHA)

Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 09:34:07