02.07.2019 19:04
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Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği

Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliğiŞırnak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik 'Yaza merhaba' şenliği düzenlendi.

Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği
Şırnak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik 'Yaza merhaba' şenliği düzenlendi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentteki mesire alanında 'Yaza merhaba' şenliği düzenlendi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Som, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, aileler ve çocuklar katıldı.
Etkinliği sosyal uyum projesi kapsamında düzenlediklerini belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Muzaffer Akçam, Şırnak'taki çocuklara yönelik bu etkinlikle çocukların kaynaşması, birbirini kabul etmesi ve dayanışma ruhunun gelişmesi hedeflendiği söyledi.
Suriyeli çocukların da katıldığı etkinlikte, çocukların yüzleri boyanırken, balon ve uçurtma dağıtıldı. Şırnak'ta 'Yaza merhaba' şenliği
Kaynak: DHA
Şırnak, Güncel

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