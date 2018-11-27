Şırnak'ta Yeni Minibüsler Hizmete Başladı

Şırnak
'ta 10 minibüs şehir içinde hizmet vermeye başladı. Şırnak Belediyesi
bünyesinde 24 saat kamera ile izlenebilen, engelli bireylerin de kullanımına uygun 10 şehir içi minibüsün hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.
Belediye Başkan Vekili Turhan Bedirhanoğlu, yaptığı açıklamada, araç sayısının az olmasından dolayı vatandaşın mağduriyetinin söz konusu olduğunu belirterek, bu mağduriyetin sona ermesi için belediye olarak 10 aracı farklı güzergahlarda hizmete sunduklarını aktardı.
Tören sonunda minibüsler kent merkezinde tur attı.
Şırnak Belediyesi,Şırnak