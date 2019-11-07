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Şırnak'ta yükümlülerce hazırlanan "Yaşamı Seç" sergisi

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şubesi, Gençlik ve Spor il Müdürlüğünce düzenlenen "Yaşamı seç" adlı resim sergisi açıldı.

07.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:08 Şırnak'ta yükümlülerce hazırlanan
Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şubesi, Gençlik ve Spor il Müdürlüğünce düzenlenen "Yaşamı seç" adlı resim sergisi açıldı.
Atatürk Mahallesi Sanat Sokağında düzenlenen etkinlikte, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce madde bağımlısı yükümlülerin hazırladığı 30 tablo ve 20 resim sergilendi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Yeşilay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce madde bağımlısı yükümlülerin hazırladığı tablo ve resimlerden oluşan serginin amacının yükümlüleri zararlı alışkanlıklar edinebilecekleri çevreden uzak tutmak olduğunu söyledi.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"Buradaki yükümlü gençlerimizi kazanmak adına böyle etkinliklerde buluşturarak onları sorumlu, uyumlu ve üretken hale getirmek istiyoruz. Bu sayede sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını destekleyerek, başarı ve takdir edilmenin verdiği motivasyon ile yaşamlarına, düşüncelerine, bakış açılarına katkıda bulunmayı hedefledik. Bu etkinliğimize paydaş olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz."
Daha sonra sergi gezildi.
Etkinliğe, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilay, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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