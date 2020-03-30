Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şırnak'ta zehir tacirlerine darbe: 12 gözaltı

Şırnak'ta 23-29 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

30.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:17
Şırnak'ta zehir tacirlerine darbe: 12 gözaltı
Şırnak 'ta 23-29 Mart arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 23-29 Mart arasında merkez ve ilçelerinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda 16,32 gram esrar, 15,51 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, 20 adet cep telefonu ile 20 adet cep telefon aksesuarı ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 12 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli asayiş suçlarından, 1 şüpheli Kaçakçılık suçlarından, 1 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alınarak ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şırnak'ta zehir tacirlerine darbe: 12 gözaltı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:35: İngiliz iç istihbaratında kritik değişiklik - Haberler 15:35: Silivri D-100 Karayolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk drone ile havadan görüntülendi - Haberler 15:33: İsrail Başbakanı Netanyahu karantinada - Haberler 15:32: Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı - Haberler 15:30: MHP'li Yalçın: Alparslan Türkeş'i anma programları iptal edildi - Haberler 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi 14:54: AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler 14:08: İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete - Haberler 13:40: Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti - Haberler 13:14: Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı - Haberler 12:56: Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım - Haberler