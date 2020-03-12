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Şırnak'ta zırhlı polis kulübesine tır çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki zırhlı kulübeye çarpması sonucu sürücü ve bir polis memuru yaralandı.

12.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:22
Şırnak'ta zırhlı polis kulübesine tır çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Şırnak 'ın Cizre ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki zırhlı kulübeye çarpması sonucu sürücü ve bir polis memuru yaralandı.
Mehmet D. yönetimindeki 73 DN 994 plakalı tır, ilçe merkezi girişinde polis uygulama noktasındaki kulübeye çarptı.
Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü ile bir polis memuru, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert ve İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Tırın, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayarak kulübeye çarptığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Şırnak, Cizre, Polis, Güncel

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