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ŞIRNAK Taburcu olan hastaya kaymakam özel araç tahsis etti

Taburcu olan hastaya kaymakam özel araç tahsis ettiŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Ömer Şahin (65), koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olduğu için Kaymakam Ahmet Solmaz tarafından tahsis...

21.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:22
Taburcu olan hastaya kaymakam özel araç tahsis etti
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Ömer Şahin (65), koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olduğu için Kaymakam Ahmet Solmaz tarafından tahsis edilen özel araç ile evine gitti.
Uludere ilçesinde yaşayan böbrek hastası Ömer Şahin, rahatsızlanınca Uludere Devlet Hastanesi'ne yatırıldı. Tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edilen Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan yaş grubunda olduğu için evine gidemedi. Bunun üzerine Uludere Kaymakamlığı'nı arayarak, yardım istedi. Kaymakam Ahmet Solmaz da özel araç tahsis etti. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından özel araçla hastaneden alınan Şahin, evine götürüldü.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, devletin tüm imkanlarını vatandaşa ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Bizler sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek için gayret ediyoruz. Vatandaşımız talep ettiğinde ambulansla hastaneye ulaştırılıyor. Tedavileri tamamladıktan sonra, istedikleri zaman sosyal yardımlaşma vakfımızın numarasını aramaları yeterli oluyor. Vatandaşımızı, market ihtiyaçlarını gördükten sonra da eve bırakıyoruz. Biz bunu bu salgın başladığı günden beri yapıyoruz. Elimizdeki imkanları, devletin imkanlarını vatandaşa en hızlı ve en etkili şekilde ulaştırabiliriz çabası içerisindeyiz" dedi.
Özel araçla evine götürülen Ömer Şahin ise Kaymakam Solmaz'a teşekkür etti. ŞIRNAK Taburcu olan hastaya kaymakam özel araç tahsis etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Şahin, Uludere, Solmaz, Güncel
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