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Şırnak'taki aşiretlerden Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek

Şırnak'taki aşiretlerden Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşiret liderleri, Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek verdi.

07.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:55
Şırnak 'taki aşiretlerden Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşiret liderleri, Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs nedeni ile başlatılan Biz Bize Yeteriz kampanyasına ülkenin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile birlikte Beytüşşebap'ta herkes tek yürek oldu. Jirki, Mamhuran, Gevdan ve Kaşuran aşiretleri Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek verdi. Beytüşşebap Kaymakamlığının hazırladığı Türkçe ve Kürtçe kliplerin ardından ilçede 58 bin Türk lirası toplandı.
Para bağışında bulunan Beytüşşebap halkına teşekkür eden Kaymakam İsmail Pendik, bir klip hazırlattı. Proje hakkında konuşan Kaymakam Pendik, "Ülke ve dünya olarak kritik bir süreçten geçiyoruz. Korona virüs ile mücadele tüm kurumlarımızla kararlı bir şekilde sürüyor. Bunun yanında korona virüsle mücadele ederken özellikle ekonomik olarak dar gelirli ailelerimizde yardım ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası vardı. Bizler de kanaat önderlerimizi arayarak bu projeye nasıl destek veririz diye düşünürken tek tek kanaat önderlerimizi aradık. 'Biz elimizden geldiğince az çok yardım yapmak isteriz' dediler. Bizde dahil bu hazırladığımız videoda yer alan herkesle beraber 58 bin Türk lirası katkıda bulunduk. Tabi daha çok destek gitti ilçemizden. Bu katkı daha da artacaktır. Bu anlamda Tüm Beytüşşebap halkına teşekkür ederim" dedi. Şırnak’taki aşiretlerden Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Beytüşşebap, Şırnak, Genel

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Şırnak'taki aşiretlerden Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek
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