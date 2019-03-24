Şırnak'taki Askeri Aracın Devrilmesi

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, memleketi Tokat
'a getirildi.
Askeri uçakla Tokat Havalimanı
'na getirilen Uygun'un naaşını, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı
ve protokol üyeleri karşıladı.
Askerlerin omuzunda taşınarak Turhal Belediyesi
cenaze aracına konulan şehit Uygun'un naaşı, Turhal Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Şehidin Yavuz Selim Mahallesi
'ndeki babaevine gelen Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer
, Belediye Başkanı Yılmaz
Bekler ve çok sayıda vatandaş şehidin babası Gazi Nurettin Uygun ve annesi Yüksel Uygun'a başsağlığı dileklerini iletti.
Şehidin babaevi ile çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, yarın Turhal Cumhuriyet Meydanı
'ndaki törenin ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.
Piyade, Tokat, Şırnak, Güncel
Kaynak: AA