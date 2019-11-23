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Şırnak'taki narkotik operasyonunda 5 tutuklama

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

23.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:29Şırnak'taki narkotik operasyonunda 5 tutuklama
'ın Cizre ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 sokak torbacısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde son bir ayda ilçe genelinde uyuşturucu denetimi yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Cizre Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 zehir tacirini gözaltına alarak tutukladı ve cezaevine gönderdi. Cizre'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uzun bir süreden bu yana takip ettikleri sokak torbacılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona uyuşturucuya duyarlı narkotik köpeği 'Tina' da katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Ramazan M., Ali M., Ömer K., Turgay E. ve Sadun A. gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda toplamda 14,17 gram eroin, 9,81 gram metamfetamin, 141 adet suboxone hap, 1 adet hassas terazi ve 555 TL suç unsuru satışından temin edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Ramazan M., Ali M., Ömer K., Turgay E. ve Sadun A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Narkotik, Şırnak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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