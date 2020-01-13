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Şırnak'taki operasyonlarda yakalanan 42 kişiden 4'ü tutuklandı

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 kişiden 4'ü tutuklandı.

13.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:16Şırnak'taki operasyonlarda yakalanan 42 kişiden 4'ü tutuklandı
'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 kişiden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 ila 12 Ocak 2020 arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19,15 gram eroin, 24,39 gram esrar, 3,63 gram metamfetamin, 70 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 7 bin 450 paket sigara, 93 kilogram çay, 5 cep telefonu, 790 saat, 4 litre alkollü içecek ve 22 araç lastiği ele geçirildi.
Operasyonunda gözaltına alınan 42 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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