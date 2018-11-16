Şırnak'taki Silah Kazası

16 Kasım 2018 Cuma 17:37



16 Kasım 2018 Cuma 17:37

Milli Savunma Bakanlığınca, Şırnak'taki silah kazasına ilişkin mesaj yayımladı.Bakanlıktan paylaşılan mesajda, Şırnak'ta devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazasında bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı hatırlatıldı.Mesajda, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.