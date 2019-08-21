Şırnak'taki terör operasyonu

Şırnak
kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya
ilçesindeki babaevine ulaştı.
İlçeye bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşayan Uçar'ın ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verildi.
Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.
Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verileceği bildirildi.