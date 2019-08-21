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Şırnak'taki terör operasyonu

Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı.

21.08.2019 20:10 Şırnak'taki terör operasyonu
Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı.
İlçeye bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşayan Uçar'ın ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verildi.
Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.

Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Mehmet Uçar, Antakya, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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