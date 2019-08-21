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Şırnak'taki terör operasyonu

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın ailesini ziyaret etti.

21.08.2019 22:48 Şırnak'taki terör operasyonu
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın ailesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile şehidin Bağpınar köyünde oturan ailesinin evine geldi.
Şehidin dedesi, babası ve kardeşlerine tek tek sarılarak başsağlığı ve sabır dileyen Pekmez, ailenin acısını paylaştı.
Pekmez, ziyarette "Şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Yeni Mezarlık Camisi'nde yapılacak tören sonrası Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.

Jandarma, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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