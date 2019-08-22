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Şırnak'taki terör operasyonu

Sivas Valiliği, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla bugün düzenlenecek konser programını, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması nedeniyle iptal etti.

22.08.2019 14:46 Şırnak'taki terör operasyonu
Sivas Valiliği, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla bugün düzenlenecek konser programını, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması nedeniyle iptal etti.
Valilikten yapılan duyuruda, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı anımsatıldı.
Olayın üzüntüsünün yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle bu akşam saat 20.00'de Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan '1. Sivas Kültür, Sanat ve Hizmet Ödülleri', Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseri ertelenmiştir."

Şırnak, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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