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Şırnak'taki terör operasyonu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 7'si tutuklandı.

25.08.2019 13:22 Şırnak'taki terör operasyonu
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 zanlıdan 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, 18 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde terör örgütünün sözde Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında yer alarak saldırılara katılan ve sosyal medya üzerinde terör propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı anımsatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'sinin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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