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Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı.

23.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:09 Şırnak'taki terör operasyonunda 1 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, serbest kalırken, 1'i ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 16- 22 Aralık'ta, terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, sorgularının ardından serbest bırakılırken, 1'i ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 



Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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