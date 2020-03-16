Şırnak'taki terör operasyonunda 3 tutuklama
ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
16.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:26
ŞIRNAK'ta, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 9-15 Mart'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11'i PKK, 6'sı FETÖ şüphelisi olan 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı, 3'ü ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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