Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şırnak'taki terör operasyonunda 7 tutuklama

Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.08.2019 14:58 Şırnak'taki terör operasyonunda 7 tutuklama
Şırnak'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli şahsın gözaltına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu şahısların eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen ve haklarında teşhis-ifade bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 18 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 23 şüpheli şahıstan 7'si tutuklanmış 16 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Terörle mücadele kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:43   Komşu kavgasını polisler ayırdı
16:32   Barcelona'da denizde patlayıcı bulundu
16:30   Park halindeki otomobil yandı
16:28   Erciyes'te mahsur kalan dağcıyı jandarma kurtardı
16:25   Aranan şahıs tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
16:23   Avcılar'da metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı
16:18   Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı